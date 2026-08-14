Polly Penguin 今日价格

Polly Penguin (POLLY) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.50%。当前 POLLY 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 POLLY。

Polly Penguin 目前市值在 $ 28,715 排名第 #-，流通供应量为 999.95M POLLY。过去 24 小时内，POLLY 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00161563，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，POLLY 在过去一小时内波动了 +0.21%，过去7 天内波动了 -3.35%。过去一天，总交易量达到 --。

Polly Penguin（POLLY）市场信息

市值 $ 28.72K$ 28.72K $ 28.72K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 28.72K$ 28.72K $ 28.72K 流通量 999.95M 999.95M 999.95M 总供应量 999,946,447.981292 999,946,447.981292 999,946,447.981292

Polly Penguin 的当前市值为 $ 28.72K, 它过去 24 小时的交易量为 --。POLLY 的流通量为 999.95M，总供应量是 999946447.981292，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 28.72K。