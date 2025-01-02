Polkagold 价格 (PGOLD)
今天 Polkagold (PGOLD) 的实时价格为 0.089698 USD。目前其市值为 $ 896.98K USD。PGOLD 兑换 USD 的价格为实时更新。
Polkagold 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 23.44K USD
- Polkagold 当天价格变化为 +19.63%
- 其循环供应量为 10.00M USD
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今天内，Polkagold 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.01471665。
在过去30天内，Polkagold 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0390512262。
在过去60天内，Polkagold 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0573405946。
在过去90天内，Polkagold 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00393003476433794。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.01471665
|+19.63%
|30天
|$ -0.0390512262
|-43.53%
|60天
|$ +0.0573405946
|+63.93%
|90天
|$ +0.00393003476433794
|+4.58%
Polkagold 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.52%
+19.63%
+12.67%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Polkagold is a first of it's kind commodity that seeks to leverage the combined synergies of the Polkadot & Algorand Community. 100% of the supply was released into LP from Genesis - Max Supply of 10 million all circulating. This means, just like Satoshi, had to mine his first Bitcoin - everyone had to buy their first PGOLD - no free handouts, for the fairest distribution. For Full Details on how PGOLD works please visit our website: https://www.polkagold.tech/
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|1 PGOLD 兑换 AUD
A$0.1435168
|1 PGOLD 兑换 GBP
￡0.0717584
|1 PGOLD 兑换 EUR
€0.08611008
|1 PGOLD 兑换 USD
$0.089698
|1 PGOLD 兑换 MYR
RM0.40095006
|1 PGOLD 兑换 TRY
₺3.16723638
|1 PGOLD 兑换 JPY
¥14.09424674
|1 PGOLD 兑换 RUB
₽10.09192198
|1 PGOLD 兑换 INR
₹7.6916035
|1 PGOLD 兑换 IDR
Rp1,446.74173294
|1 PGOLD 兑换 PHP
₱5.19441118
|1 PGOLD 兑换 EGP
￡E.4.55396746
|1 PGOLD 兑换 BRL
R$0.55792156
|1 PGOLD 兑换 CAD
C$0.12916512
|1 PGOLD 兑换 BDT
৳10.718911
|1 PGOLD 兑换 NGN
₦138.63633182
|1 PGOLD 兑换 UAH
₴3.77718278
|1 PGOLD 兑换 VES
Bs4.574598
|1 PGOLD 兑换 PKR
Rs24.9988326
|1 PGOLD 兑换 KZT
₸47.08517114
|1 PGOLD 兑换 THB
฿3.07036254
|1 PGOLD 兑换 TWD
NT$2.95016722
|1 PGOLD 兑换 CHF
Fr0.0807282
|1 PGOLD 兑换 HKD
HK$0.69695346
|1 PGOLD 兑换 MAD
.د.م0.90684678