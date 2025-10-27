PolkaBridge（PBR）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.0011936 $ 0.0011936 $ 0.0011936 24H最低价 $ 0.00119381 $ 0.00119381 $ 0.00119381 24H最高价 24H最低价 $ 0.0011936$ 0.0011936 $ 0.0011936 24H最高价 $ 0.00119381$ 0.00119381 $ 0.00119381 历史最高 $ 3.95$ 3.95 $ 3.95 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） +0.01% 涨跌幅（1D） -0.00% 漲跌幅（7D） +90.50% 漲跌幅（7D） +90.50%

PolkaBridge（PBR）当前实时价格为 $0.00119371。过去 24 小时内，PBR 的交易价格在 $ 0.0011936 至 $ 0.00119381 之间波动，市场活跃度显著。PBR 的历史最高价为 $ 3.95，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，PBR 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.01%，过去 24 小时内变动为 -0.00%，过去 7 天内累计变动为 +90.50%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

PolkaBridge（PBR）市场信息

市值 $ 86.16K$ 86.16K $ 86.16K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 89.42K$ 89.42K $ 89.42K 流通量 72.18M 72.18M 72.18M 总供应量 74,908,640.48515192 74,908,640.48515192 74,908,640.48515192

PolkaBridge 的当前市值为 $ 86.16K, 它过去 24 小时的交易量为 --。PBR 的流通量为 72.18M，总供应量是 74908640.48515192，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 89.42K。