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PolarFighters 价格 (PFT)

USD

PolarFighters (PFT) 实时价格图表

$0.414555
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+0.20%(1D)

今天 PolarFighters (PFT) 的价格

今天 PolarFighters (PFT) 的实时价格为 0.414555 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。PFT 兑换 USD 的价格为实时更新。
PolarFighters 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 6.75K USD
- PolarFighters 当天价格变化为 +0.22%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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PolarFighters (PFT) 价格表现 USD

今天内，PolarFighters 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00088981
在过去30天内，PolarFighters 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.2375801439
在过去60天内，PolarFighters 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，PolarFighters 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00088981+0.22%
30天$ -0.2375801439-57.30%
60天$ 0--
90天$ 0--

PolarFighters (PFT) 价格分析

PolarFighters 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.41173
$ 0.41173$ 0.41173

$ 0.44999
$ 0.44999$ 0.44999

$ 2.4
$ 2.4$ 2.4

+0.52%

+0.22%

-15.73%

PolarFighters (PFT) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 6.75K
$ 6.75K$ 6.75K

0.00
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什么是PolarFighters (PFT)

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PolarFighters (PFT) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 PolarFighters (PFT) 的其他问题

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PFT 兑换为当地货币

1 PFT 兑换 AUD
A$0.66743355
1 PFT 兑换 GBP
0.33578955
1 PFT 兑换 EUR
0.40211835
1 PFT 兑换 USD
$0.414555
1 PFT 兑换 MYR
RM1.8654975
1 PFT 兑换 TRY
14.69597475
1 PFT 兑换 JPY
¥64.7203266
1 PFT 兑换 RUB
42.450432
1 PFT 兑换 INR
35.8921719
1 PFT 兑换 IDR
Rp6,795.9825192
1 PFT 兑换 PHP
24.2763408
1 PFT 兑换 EGP
￡E.20.88942645
1 PFT 兑换 BRL
R$2.49147555
1 PFT 兑换 CAD
C$0.59281365
1 PFT 兑换 BDT
50.4015969
1 PFT 兑换 NGN
644.715936
1 PFT 兑换 UAH
17.4859299
1 PFT 兑换 VES
Bs22.38597
1 PFT 兑换 PKR
Rs115.66499055
1 PFT 兑换 KZT
219.9214275
1 PFT 兑换 THB
฿14.3518941
1 PFT 兑换 TWD
NT$13.65129615
1 PFT 兑换 CHF
Fr0.37724505
1 PFT 兑换 HKD
HK$3.2252379
1 PFT 兑换 MAD
.د.م4.16627775