POL Staked WBERA（SWBERA）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 2.2 $ 2.2 $ 2.2 24H最低价 $ 2.35 $ 2.35 $ 2.35 24H最高价 24H最低价 $ 2.2$ 2.2 $ 2.2 24H最高价 $ 2.35$ 2.35 $ 2.35 历史最高 $ 6.33$ 6.33 $ 6.33 最低价 $ 1.93$ 1.93 $ 1.93 涨跌幅（1H） -0.14% 涨跌幅（1D） +1.54% 漲跌幅（7D） +2.08% 漲跌幅（7D） +2.08%

POL Staked WBERA（SWBERA）当前实时价格为 $2.33。过去 24 小时内，SWBERA 的交易价格在 $ 2.2 至 $ 2.35 之间波动，市场活跃度显著。SWBERA 的历史最高价为 $ 6.33，历史最低价为 $ 1.93。

从短期表现来看，SWBERA 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.14%，过去 24 小时内变动为 +1.54%，过去 7 天内累计变动为 +2.08%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

POL Staked WBERA（SWBERA）市场信息

市值 $ 26.86M$ 26.86M $ 26.86M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 26.86M$ 26.86M $ 26.86M 流通量 11.52M 11.52M 11.52M 总供应量 11,523,831.228422 11,523,831.228422 11,523,831.228422

POL Staked WBERA 的当前市值为 $ 26.86M, 它过去 24 小时的交易量为 --。SWBERA 的流通量为 11.52M，总供应量是 11523831.228422，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 26.86M。