PokPok Agent Brain by Virtuals（CTDA）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00248232 $ 0.00248232 $ 0.00248232 24H最低价 $ 0.00307253 $ 0.00307253 $ 0.00307253 24H最高价 24H最低价 $ 0.00248232$ 0.00248232 $ 0.00248232 24H最高价 $ 0.00307253$ 0.00307253 $ 0.00307253 历史最高 $ 0.01343034$ 0.01343034 $ 0.01343034 最低价 $ 0.00120611$ 0.00120611 $ 0.00120611 涨跌幅（1H） -1.37% 涨跌幅（1D） +3.16% 漲跌幅（7D） +38.88% 漲跌幅（7D） +38.88%

PokPok Agent Brain by Virtuals（CTDA）当前实时价格为 $0.0028208。过去 24 小时内，CTDA 的交易价格在 $ 0.00248232 至 $ 0.00307253 之间波动，市场活跃度显著。CTDA 的历史最高价为 $ 0.01343034，历史最低价为 $ 0.00120611。

从短期表现来看，CTDA 在过去 1 小时内的价格变动为 -1.37%，过去 24 小时内变动为 +3.16%，过去 7 天内累计变动为 +38.88%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

PokPok Agent Brain by Virtuals（CTDA）市场信息

市值 $ 455.39K$ 455.39K $ 455.39K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 2.82M$ 2.82M $ 2.82M 流通量 161.53M 161.53M 161.53M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

PokPok Agent Brain by Virtuals 的当前市值为 $ 455.39K, 它过去 24 小时的交易量为 --。CTDA 的流通量为 161.53M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.82M。