Poker44 今日价格

Poker44 (SN126) 今日实时价格为 $ 0.960359，过去 24 小时内变化了 2.74%。当前 SN126 兑 USD 的汇率为 $ 0.960359 每 SN126。

Poker44 目前市值在 $ 1,200,146 排名第 #-，流通供应量为 1.25M SN126。过去 24 小时内，SN126 的交易价格在 $ 0.953324（低点）和 $ 1.009（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 2.19，而历史最低价为 $ 0.910287。

短期表现方面，SN126 在过去一小时内波动了 -0.54%，过去7 天内波动了 -4.56%。过去一天，总交易量达到 $ 21.39K。

Poker44（SN126）市场信息

市值 $ 1.20M$ 1.20M $ 1.20M 成交量（24H） $ 21.39K$ 21.39K $ 21.39K 完全稀释市值 $ 1.20M$ 1.20M $ 1.20M 流通量 1.25M 1.25M 1.25M 总供应量 1,249,688.350308775 1,249,688.350308775 1,249,688.350308775

Poker44 的当前市值为 $ 1.20M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 21.39K。SN126 的流通量为 1.25M，总供应量是 1249688.350308775，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.20M。