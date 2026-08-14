POKEAHOE 今日价格

POKEAHOE (POKEAHOE) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.46%。当前 POKEAHOE 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 POKEAHOE。

POKEAHOE 目前市值在 $ 191,304 排名第 #-，流通供应量为 659.94M POKEAHOE。过去 24 小时内，POKEAHOE 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，POKEAHOE 在过去一小时内波动了 +1.20%，过去7 天内波动了 +20.16%。过去一天，总交易量达到 $ 647.66。

POKEAHOE（POKEAHOE）市场信息

市值 $ 191.30K$ 191.30K $ 191.30K 成交量（24H） $ 647.66$ 647.66 $ 647.66 完全稀释市值 $ 241.67K$ 241.67K $ 241.67K 流通量 659.94M 659.94M 659.94M 总供应量 983,136,314.005433 983,136,314.005433 983,136,314.005433

POKEAHOE 的当前市值为 $ 191.30K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 647.66。POKEAHOE 的流通量为 659.94M，总供应量是 983136314.005433，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 241.67K。