Poggers（$POGGERS）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00008204 24H最低价 $ 0.0000968 24H最高价 历史最高 $ 0.00041219 最低价 $ 0.000073 涨跌幅（1H） +1.42% 涨跌幅（1D） +15.49% 漲跌幅（7D） +28.77%

Poggers（$POGGERS）当前实时价格为 $0.00009679。过去 24 小时内，$POGGERS 的交易价格在 $ 0.00008204 至 $ 0.0000968 之间波动，市场活跃度显著。$POGGERS 的历史最高价为 $ 0.00041219，历史最低价为 $ 0.000073。

从短期表现来看，$POGGERS 在过去 1 小时内的价格变动为 +1.42%，过去 24 小时内变动为 +15.49%，过去 7 天内累计变动为 +28.77%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Poggers（$POGGERS）市场信息

市值 $ 95.31K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 95.31K 流通量 984.68M 总供应量 984,682,053.5647007

Poggers 的当前市值为 $ 95.31K, 它过去 24 小时的交易量为 --。$POGGERS 的流通量为 984.68M，总供应量是 984682053.5647007，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 95.31K。