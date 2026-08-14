Pod the Squire 今日价格

Pod the Squire (SQUIRE) 今日实时价格为 $ 0.00104419，过去 24 小时内变化了 4.51%。当前 SQUIRE 兑 USD 的汇率为 $ 0.00104419 每 SQUIRE。

Pod the Squire 目前市值在 $ 1,044,602 排名第 #-，流通供应量为 999.82M SQUIRE。过去 24 小时内，SQUIRE 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0.00119574（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00777335，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，SQUIRE 在过去一小时内波动了 -0.36%，过去7 天内波动了 +94.75%。过去一天，总交易量达到 $ 132.57K。

Pod the Squire（SQUIRE）市场信息

市值 $ 1.04M$ 1.04M $ 1.04M 成交量（24H） $ 132.57K$ 132.57K $ 132.57K 完全稀释市值 $ 1.04M$ 1.04M $ 1.04M 流通量 999.82M 999.82M 999.82M 总供应量 999,818,790.509094 999,818,790.509094 999,818,790.509094

Pod the Squire 的当前市值为 $ 1.04M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 132.57K。SQUIRE 的流通量为 999.82M，总供应量是 999818790.509094，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.04M。