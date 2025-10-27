Pockemy（PKM）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.00082036 24H最高价 $ 0.00102816 历史最高 $ 0.03301221 最低价 $ 0.0000802 涨跌幅（1H） -1.11% 涨跌幅（1D） -15.49% 漲跌幅（7D） -50.09%

Pockemy（PKM）当前实时价格为 $0.00086624。过去 24 小时内，PKM 的交易价格在 $ 0.00082036 至 $ 0.00102816 之间波动，市场活跃度显著。PKM 的历史最高价为 $ 0.03301221，历史最低价为 $ 0.0000802。

从短期表现来看，PKM 在过去 1 小时内的价格变动为 -1.11%，过去 24 小时内变动为 -15.49%，过去 7 天内累计变动为 -50.09%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Pockemy（PKM）市场信息

市值 $ 866.19K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 866.19K 流通量 999.94M 总供应量 999,938,729.140918

Pockemy 的当前市值为 $ 866.19K, 它过去 24 小时的交易量为 --。PKM 的流通量为 999.94M，总供应量是 999938729.140918，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 866.19K。