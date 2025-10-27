PLYR L1（PLYR）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.00403978 24H最高价 $ 0.0041377 历史最高 $ 0.02441299 最低价 $ 0 涨跌幅（1H） -0.51% 涨跌幅（1D） +1.59% 漲跌幅（7D） +63.30%

PLYR L1（PLYR）当前实时价格为 $0.00410404。过去 24 小时内，PLYR 的交易价格在 $ 0.00403978 至 $ 0.0041377 之间波动，市场活跃度显著。PLYR 的历史最高价为 $ 0.02441299，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，PLYR 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.51%，过去 24 小时内变动为 +1.59%，过去 7 天内累计变动为 +63.30%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

PLYR L1（PLYR）市场信息

市值 $ 501.44K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 3.08M 流通量 122.18M 总供应量 749,980,959.3518627

PLYR L1 的当前市值为 $ 501.44K, 它过去 24 小时的交易量为 --。PLYR 的流通量为 122.18M，总供应量是 749980959.3518627，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 3.08M。