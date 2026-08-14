Plutus SYK 今日价格

Plutus SYK (PLSSYK) 今日实时价格为 $ 0.01228895，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 PLSSYK 兑 USD 的汇率为 $ 0.01228895 每 PLSSYK。

Plutus SYK 目前市值在 $ 52,346 排名第 #-，流通供应量为 4.26M PLSSYK。过去 24 小时内，PLSSYK 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，PLSSYK 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 --。过去一天，总交易量达到 $ 0.20。

Plutus SYK（PLSSYK）市场信息

市值 $ 52.35K$ 52.35K $ 52.35K 成交量（24H） $ 0.20$ 0.20 $ 0.20 完全稀释市值 $ 52.35K$ 52.35K $ 52.35K 流通量 4.26M 4.26M 4.26M 总供应量 4,259,589.395756316 4,259,589.395756316 4,259,589.395756316

Plutus SYK 的当前市值为 $ 52.35K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 0.20。PLSSYK 的流通量为 4.26M，总供应量是 4259589.395756316，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 52.35K。