Plume Staked ETH（PETH）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 3,890.95 24H最高价 $ 4,145.26 历史最高 $ 4,947.99 最低价 $ 3,366.9 涨跌幅（1H） +0.30% 涨跌幅（1D） +5.80% 漲跌幅（7D） +5.75%

Plume Staked ETH（PETH）当前实时价格为 $4,145.32。过去 24 小时内，PETH 的交易价格在 $ 3,890.95 至 $ 4,145.26 之间波动，市场活跃度显著。PETH 的历史最高价为 $ 4,947.99，历史最低价为 $ 3,366.9。

从短期表现来看，PETH 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.30%，过去 24 小时内变动为 +5.80%，过去 7 天内累计变动为 +5.75%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Plume Staked ETH（PETH）市场信息

市值 $ 207.60K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 207.60K 流通量 50.08 总供应量 50.08218015185918

Plume Staked ETH 的当前市值为 $ 207.60K, 它过去 24 小时的交易量为 --。PETH 的流通量为 50.08，总供应量是 50.08218015185918，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 207.60K。