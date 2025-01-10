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plsJONES 价格 (PLSJONES)

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plsJONES (PLSJONES) 实时价格图表

$48.43
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+13.90%(1D)

今天 plsJONES (PLSJONES) 的价格

今天 plsJONES (PLSJONES) 的实时价格为 48.43 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。PLSJONES 兑换 USD 的价格为实时更新。
plsJONES 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 414.83 USD
- plsJONES 当天价格变化为 +13.94%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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plsJONES (PLSJONES) 价格表现 USD

今天内，plsJONES 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +5.92
在过去30天内，plsJONES 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -6.2035827340
在过去60天内，plsJONES 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -1.4328984100
在过去90天内，plsJONES 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +7.157794741110706

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +5.92+13.94%
30天$ -6.2035827340-12.80%
60天$ -1.4328984100-2.95%
90天$ +7.157794741110706+17.34%

plsJONES (PLSJONES) 价格分析

plsJONES 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 42.51
$ 42.51$ 42.51

$ 49.5
$ 49.5$ 49.5

$ 64.31
$ 64.31$ 64.31

--

+13.94%

-4.31%

plsJONES (PLSJONES) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 414.83
$ 414.83$ 414.83

0.00
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什么是plsJONES (PLSJONES)

Liquid staking derivative for veJONES operated by plutusDAO

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plsJONES (PLSJONES) 资源

官网

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PLSJONES 兑换为当地货币

1 PLSJONES 兑换 AUD
A$78.4566
1 PLSJONES 兑换 GBP
39.2283
1 PLSJONES 兑换 EUR
46.9771
1 PLSJONES 兑换 USD
$48.43
1 PLSJONES 兑换 MYR
RM217.4507
1 PLSJONES 兑换 TRY
1,714.9063
1 PLSJONES 兑换 JPY
¥7,630.1465
1 PLSJONES 兑换 RUB
4,951.4832
1 PLSJONES 兑换 INR
4,169.823
1 PLSJONES 兑换 IDR
Rp781,128.9229
1 PLSJONES 兑换 PHP
2,837.998
1 PLSJONES 兑换 EGP
￡E.2,448.6208
1 PLSJONES 兑换 BRL
R$295.423
1 PLSJONES 兑换 CAD
C$69.7392
1 PLSJONES 兑换 BDT
5,907.4914
1 PLSJONES 兑换 NGN
75,084.9034
1 PLSJONES 兑换 UAH
2,047.6204
1 PLSJONES 兑换 VES
Bs2,566.79
1 PLSJONES 兑换 PKR
Rs13,486.3021
1 PLSJONES 兑换 KZT
25,556.511
1 PLSJONES 兑换 THB
฿1,678.0995
1 PLSJONES 兑换 TWD
NT$1,600.1272
1 PLSJONES 兑换 CHF
Fr44.0713
1 PLSJONES 兑换 HKD
HK$376.7854
1 PLSJONES 兑换 MAD
.د.م486.2372