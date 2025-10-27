Plazzy the dog（PLAZZY）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00064194 $ 0.00064194 $ 0.00064194 24H最低价 $ 0.00064215 $ 0.00064215 $ 0.00064215 24H最高价 24H最低价 $ 0.00064194$ 0.00064194 $ 0.00064194 24H最高价 $ 0.00064215$ 0.00064215 $ 0.00064215 历史最高 $ 0.00079773$ 0.00079773 $ 0.00079773 最低价 $ 0.00021654$ 0.00021654 $ 0.00021654 涨跌幅（1H） +0.00% 涨跌幅（1D） -0.01% 漲跌幅（7D） +0.22% 漲跌幅（7D） +0.22%

Plazzy the dog（PLAZZY）当前实时价格为 $0.00064195。过去 24 小时内，PLAZZY 的交易价格在 $ 0.00064194 至 $ 0.00064215 之间波动，市场活跃度显著。PLAZZY 的历史最高价为 $ 0.00079773，历史最低价为 $ 0.00021654。

从短期表现来看，PLAZZY 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.00%，过去 24 小时内变动为 -0.01%，过去 7 天内累计变动为 +0.22%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Plazzy the dog（PLAZZY）市场信息

市值 $ 641.95K$ 641.95K $ 641.95K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 641.95K$ 641.95K $ 641.95K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Plazzy the dog 的当前市值为 $ 641.95K, 它过去 24 小时的交易量为 --。PLAZZY 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 641.95K。