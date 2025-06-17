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PlayMind 价格 (PLAI)

USD

PlayMind (PLAI) 实时价格图表

$0.001031
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-24.40%(1D)

今天 PlayMind (PLAI) 的价格

今天 PlayMind (PLAI) 的实时价格为 0.001031 USD。目前其市值为 $ 1.03M USD。PLAI 兑换 USD 的价格为实时更新。
PlayMind 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- PlayMind 当天价格变化为 -24.47%
- 其循环供应量为 1000.00M USD

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PlayMind (PLAI) 价格表现 USD

今天内，PlayMind 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00033407307921225
在过去30天内，PlayMind 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，PlayMind 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，PlayMind 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.00033407307921225-24.47%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

PlayMind (PLAI) 价格分析

PlayMind 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0
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$ 0.00142349
$ 0.00142349$ 0.00142349

$ 0.00193763
$ 0.00193763$ 0.00193763

+0.13%

-24.47%

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PlayMind (PLAI) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 1.03M
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1000.00M
1000.00M 1000.00M

什么是PlayMind (PLAI)

PlayMind enables players to commoditize their gameplay data, train AI agents to automate in-game actions, and build full games — without code — using AI: An AI Driven Game Launcher. It is a decentralized data capture protocol that redefines how games are built, played, and monetized. It creates a new primitive for gaming where the value chain is flipped bottom-to-top, democratizing the entire industry

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PlayMind (PLAI) 资源

白皮书
官网

PlayMind（PLAI）代币经济

了解 PlayMind（PLAI）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 PLAI 代币的完整经济学

大家还在问：关于 PlayMind (PLAI) 的其他问题

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PLAI 兑换为当地货币

1 PLAI 兑换 VND
27.130765
1 PLAI 兑换 AUD
A$0.00156712
1 PLAI 兑换 GBP
0.00075263
1 PLAI 兑换 EUR
0.00088666
1 PLAI 兑换 USD
$0.001031
1 PLAI 兑换 MYR
RM0.00437144
1 PLAI 兑换 TRY
0.04060078
1 PLAI 兑换 JPY
¥0.14909291
1 PLAI 兑换 RUB
0.0808304
1 PLAI 兑换 INR
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1 PLAI 兑换 IDR
Rp16.90163664
1 PLAI 兑换 KRW
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1 PLAI 兑换 PHP
0.05854018
1 PLAI 兑换 EGP
￡E.0.05172527
1 PLAI 兑换 BRL
R$0.00566019
1 PLAI 兑换 CAD
C$0.00139185
1 PLAI 兑换 BDT
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1 PLAI 兑换 NGN
1.59350329
1 PLAI 兑换 UAH
0.04281743
1 PLAI 兑换 VES
Bs0.105162
1 PLAI 兑换 PKR
Rs0.2919792
1 PLAI 兑换 KZT
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1 PLAI 兑换 THB
฿0.03351781
1 PLAI 兑换 TWD
NT$0.03042481
1 PLAI 兑换 AED
د.إ0.00378377
1 PLAI 兑换 CHF
Fr0.00083511
1 PLAI 兑换 HKD
HK$0.00808304
1 PLAI 兑换 MAD
.د.م0.0093821
1 PLAI 兑换 MXN
$0.01951683