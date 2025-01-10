PlayFi 价格 (PLAYFI)
今天 PlayFi (PLAYFI) 的实时价格为 0.0333054 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。PLAYFI 兑换 USD 的价格为实时更新。
PlayFi 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 405.18 USD
- PlayFi 当天价格变化为 --
- 其循环供应量为 0.00 USD
在获取 MEXC 上从 PLAYFI兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 PLAYFI 价格信息的首选平台。
今天内，PlayFi 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，PlayFi 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0145847643。
在过去60天内，PlayFi 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0125700108。
在过去90天内，PlayFi 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.003562088074271987。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|--
|30天
|$ +0.0145847643
|+43.79%
|60天
|$ +0.0125700108
|+37.74%
|90天
|$ +0.003562088074271987
|+11.98%
PlayFi 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
--
--
+32.00%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
$PLAYFI is a cross-chain token used as the native currency to play PlayFi-branded games, encouraging communities to communicate and grow with each other, fostering a healthy crypto environment where gamers can have fun earning crypto using their gaming skills, as well as collecting PlayFi Tokens to enable revenue sharing on all games.
MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！
加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。
|1 PLAYFI 兑换 AUD
A$0.053954748
|1 PLAYFI 兑换 GBP
￡0.026977374
|1 PLAYFI 兑换 EUR
€0.032306238
|1 PLAYFI 兑换 USD
$0.0333054
|1 PLAYFI 兑换 MYR
RM0.149541246
|1 PLAYFI 兑换 TRY
₺1.179344214
|1 PLAYFI 兑换 JPY
¥5.24226996
|1 PLAYFI 兑换 RUB
₽3.405144096
|1 PLAYFI 兑换 INR
₹2.86759494
|1 PLAYFI 兑换 IDR
Rp537.183795762
|1 PLAYFI 兑换 PHP
₱1.95169644
|1 PLAYFI 兑换 EGP
￡E.1.683921024
|1 PLAYFI 兑换 BRL
R$0.20316294
|1 PLAYFI 兑换 CAD
C$0.047959776
|1 PLAYFI 兑换 BDT
৳4.062592692
|1 PLAYFI 兑换 NGN
₦51.636026052
|1 PLAYFI 兑换 UAH
₴1.408152312
|1 PLAYFI 兑换 VES
Bs1.7651862
|1 PLAYFI 兑换 PKR
Rs9.274554738
|1 PLAYFI 兑换 KZT
₸17.57525958
|1 PLAYFI 兑换 THB
฿1.15403211
|1 PLAYFI 兑换 TWD
NT$1.100410416
|1 PLAYFI 兑换 CHF
Fr0.030307914
|1 PLAYFI 兑换 HKD
HK$0.259116012
|1 PLAYFI 兑换 MAD
.د.م0.334386216