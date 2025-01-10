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PlayFi 价格 (PLAYFI)

USD

PlayFi (PLAYFI) 实时价格图表

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今天 PlayFi (PLAYFI) 的价格

今天 PlayFi (PLAYFI) 的实时价格为 0.0333054 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。PLAYFI 兑换 USD 的价格为实时更新。
PlayFi 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 405.18 USD
- PlayFi 当天价格变化为 --
- 其循环供应量为 0.00 USD

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PlayFi (PLAYFI) 价格表现 USD

今天内，PlayFi 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，PlayFi 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0145847643
在过去60天内，PlayFi 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0125700108
在过去90天内，PlayFi 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.003562088074271987

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ +0.0145847643+43.79%
60天$ +0.0125700108+37.74%
90天$ +0.003562088074271987+11.98%

PlayFi (PLAYFI) 价格分析

PlayFi 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

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PlayFi (PLAYFI) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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$ 405.18
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什么是PlayFi (PLAYFI)

$PLAYFI is a cross-chain token used as the native currency to play PlayFi-branded games, encouraging communities to communicate and grow with each other, fostering a healthy crypto environment where gamers can have fun earning crypto using their gaming skills, as well as collecting PlayFi Tokens to enable revenue sharing on all games.

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PlayFi (PLAYFI) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 PlayFi (PLAYFI) 的其他问题

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PLAYFI 兑换为当地货币

1 PLAYFI 兑换 AUD
A$0.053954748
1 PLAYFI 兑换 GBP
0.026977374
1 PLAYFI 兑换 EUR
0.032306238
1 PLAYFI 兑换 USD
$0.0333054
1 PLAYFI 兑换 MYR
RM0.149541246
1 PLAYFI 兑换 TRY
1.179344214
1 PLAYFI 兑换 JPY
¥5.24226996
1 PLAYFI 兑换 RUB
3.405144096
1 PLAYFI 兑换 INR
2.86759494
1 PLAYFI 兑换 IDR
Rp537.183795762
1 PLAYFI 兑换 PHP
1.95169644
1 PLAYFI 兑换 EGP
￡E.1.683921024
1 PLAYFI 兑换 BRL
R$0.20316294
1 PLAYFI 兑换 CAD
C$0.047959776
1 PLAYFI 兑换 BDT
4.062592692
1 PLAYFI 兑换 NGN
51.636026052
1 PLAYFI 兑换 UAH
1.408152312
1 PLAYFI 兑换 VES
Bs1.7651862
1 PLAYFI 兑换 PKR
Rs9.274554738
1 PLAYFI 兑换 KZT
17.57525958
1 PLAYFI 兑换 THB
฿1.15403211
1 PLAYFI 兑换 TWD
NT$1.100410416
1 PLAYFI 兑换 CHF
Fr0.030307914
1 PLAYFI 兑换 HKD
HK$0.259116012
1 PLAYFI 兑换 MAD
.د.م0.334386216