PLAY 价格 (PLAY)
今天 PLAY (PLAY) 的实时价格为 0.069805 USD。目前其市值为 $ 52.45M USD。PLAY 兑换 USD 的价格为实时更新。
PLAY 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 360.98K USD
- PLAY 当天价格变化为 -12.30%
- 其循环供应量为 752.28M USD
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今天内，PLAY 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.009797937466102188。
在过去30天内，PLAY 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0786879584。
在过去60天内，PLAY 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，PLAY 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.009797937466102188
|-12.30%
|30天
|$ +0.0786879584
|+112.73%
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
PLAY 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+5.53%
-12.30%
+18.88%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
PLAY turbocharges games with AI agents and crypto rails. PLAY is a layer 0 protocol that enables AI agents to transact autonomously in games and social apps by bringing web2 games onchain. Any game, any chain, any platform. Tooling: A turnkey solution to plug blockchain and AI into any game in days, not years. Distribution: ‘pump fun’ for publishing fun onchain games directly in social apps like Telegram Discord, and YouTube. Launching games on every platform: Apple & Android, Mobile & PC, Unity & Unreal, EVM, SVM & Move. Abstracted everything: wallets, chains, accounts, co-pilots. The only tech stack needed to launch a game economy, monetization, UA, and UGC.
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|1 PLAY 兑换 AUD
A$0.11238605
|1 PLAY 兑换 GBP
￡0.05654205
|1 PLAY 兑换 EUR
€0.06771085
|1 PLAY 兑换 USD
$0.069805
|1 PLAY 兑换 MYR
RM0.31342445
|1 PLAY 兑换 TRY
₺2.4724931
|1 PLAY 兑换 JPY
¥11.0375666
|1 PLAY 兑换 RUB
₽7.11941195
|1 PLAY 兑换 INR
₹6.0046261
|1 PLAY 兑换 IDR
Rp1,125.88693915
|1 PLAY 兑换 PHP
₱4.08429055
|1 PLAY 兑换 EGP
￡E.3.52864275
|1 PLAY 兑换 BRL
R$0.42232025
|1 PLAY 兑换 CAD
C$0.1005192
|1 PLAY 兑换 BDT
৳8.5148139
|1 PLAY 兑换 NGN
₦108.0567439
|1 PLAY 兑换 UAH
₴2.95903395
|1 PLAY 兑换 VES
Bs3.699665
|1 PLAY 兑换 PKR
Rs19.4658223
|1 PLAY 兑换 KZT
₸36.7006768
|1 PLAY 兑换 THB
฿2.41315885
|1 PLAY 兑换 TWD
NT$2.30007475
|1 PLAY 兑换 CHF
Fr0.06352255
|1 PLAY 兑换 HKD
HK$0.5430829
|1 PLAY 兑换 MAD
.د.م0.7022383