Platform of meme coins 今日价格

Platform of meme coins (PAYU) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.95%。当前 PAYU 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 PAYU。

Platform of meme coins 目前市值在 $ 604,921 排名第 #-，流通供应量为 543.21T PAYU。过去 24 小时内，PAYU 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，PAYU 在过去一小时内波动了 +0.28%，过去7 天内波动了 -4.77%。过去一天，总交易量达到 --。

Platform of meme coins（PAYU）市场信息

市值 $ 604.92K$ 604.92K $ 604.92K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 604.92K$ 604.92K $ 604.92K 流通量 543.21T 543.21T 543.21T 总供应量 543,210,987,654,321.0 543,210,987,654,321.0 543,210,987,654,321.0

Platform of meme coins 的当前市值为 $ 604.92K, 它过去 24 小时的交易量为 --。PAYU 的流通量为 543.21T，总供应量是 543210987654321.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 604.92K。