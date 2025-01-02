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Plant vs Undead 价格 (PVU)

USD

Plant vs Undead (PVU) 实时价格图表

$0.00128106
$0.00128106$0.00128106
-0.50%(1D)

今天 Plant vs Undead (PVU) 的价格

今天 Plant vs Undead (PVU) 的实时价格为 0.00128106 USD。目前其市值为 $ 364.76K USD。PVU 兑换 USD 的价格为实时更新。
Plant vs Undead 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 14.25K USD
- Plant vs Undead 当天价格变化为 -0.54%
- 其循环供应量为 285.00M USD

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Plant vs Undead (PVU) 价格表现 USD

今天内，Plant vs Undead 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Plant vs Undead 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0000235320
在过去60天内，Plant vs Undead 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000034454
在过去90天内，Plant vs Undead 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000972989909424783

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0-0.54%
30天$ +0.0000235320+1.84%
60天$ -0.0000034454-0.26%
90天$ -0.0000972989909424783-7.05%

Plant vs Undead (PVU) 价格分析

Plant vs Undead 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00127305
$ 0.00127305$ 0.00127305

$ 0.00130359
$ 0.00130359$ 0.00130359

$ 24.73
$ 24.73$ 24.73

-0.98%

-0.54%

+1.49%

Plant vs Undead (PVU) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 364.76K
$ 364.76K$ 364.76K

$ 14.25K
$ 14.25K$ 14.25K

285.00M
285.00M 285.00M

什么是Plant vs Undead (PVU)

Plant vs Undead (PVU) is a multiplayer tower defense game, where your plants are also your real asset. The goal is to combine the phenomenal Plants vs Zombies with new blockchain technology – NFTs.

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Plant vs Undead (PVU) 资源

官网

大家还在问：关于 Plant vs Undead (PVU) 的其他问题

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PVU 兑换为当地货币

1 PVU 兑换 AUD
A$0.0020625066
1 PVU 兑换 GBP
0.001024848
1 PVU 兑换 EUR
0.0012426282
1 PVU 兑换 USD
$0.00128106
1 PVU 兑换 MYR
RM0.0057263382
1 PVU 兑换 TRY
0.0452086074
1 PVU 兑换 JPY
¥0.201190473
1 PVU 兑换 RUB
0.14219766
1 PVU 兑换 INR
0.1098380844
1 PVU 兑换 IDR
Rp20.6622551718
1 PVU 兑换 PHP
0.0742630482
1 PVU 兑换 EGP
￡E.0.0650266056
1 PVU 兑换 BRL
R$0.0079297614
1 PVU 兑换 CAD
C$0.0018447264
1 PVU 兑换 BDT
0.15308667
1 PVU 兑换 NGN
1.9799935254
1 PVU 兑换 UAH
0.0539454366
1 PVU 兑换 VES
Bs0.06533406
1 PVU 兑换 PKR
Rs0.357031422
1 PVU 兑换 KZT
0.6724668258
1 PVU 兑换 THB
฿0.0439275474
1 PVU 兑换 TWD
NT$0.0421084422
1 PVU 兑换 CHF
Fr0.001152954
1 PVU 兑换 HKD
HK$0.0099538362
1 PVU 兑换 MAD
.د.م0.0129515166