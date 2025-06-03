Planet Mojo 价格 (MOJO)
今天 Planet Mojo (MOJO) 的实时价格为 0.00204417 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。MOJO 兑换 USD 的价格为实时更新。
Planet Mojo 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- Planet Mojo 当天价格变化为 +4.52%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Planet Mojo 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，Planet Mojo 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0003438586。
在过去60天内，Planet Mojo 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0015532155。
在过去90天内，Planet Mojo 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.004694730022611462。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|+4.52%
|30天
|$ -0.0003438586
|-16.82%
|60天
|$ -0.0015532155
|-75.98%
|90天
|$ -0.004694730022611462
|-69.66%
Planet Mojo 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.51%
+4.52%
-9.80%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
$MOJO is the utility token for Planet Mojo and its ecosystem of games, products and experiences. $MOJO powers token-gated products, services, and experiences called $MOJO Sinks. $MOJO is distributed through Gameplay and Sink Distributions. Planet Mojo is an ecosystem of interoperable games set on a mysterious alien planet. Founded by game industry veterans, backed by Animoca brands, Merit Circle & other top funds.
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|1 MOJO 兑换 VND
₫53.79233355
|1 MOJO 兑换 AUD
A$0.0031480218
|1 MOJO 兑换 GBP
￡0.0015126858
|1 MOJO 兑换 EUR
€0.0017784279
|1 MOJO 兑换 USD
$0.00204417
|1 MOJO 兑换 MYR
RM0.0086672808
|1 MOJO 兑换 TRY
₺0.0800088138
|1 MOJO 兑换 JPY
¥0.2924798436
|1 MOJO 兑换 RUB
₽0.1612236879
|1 MOJO 兑换 INR
₹0.1750013937
|1 MOJO 兑换 IDR
Rp33.5109782448
|1 MOJO 兑换 KRW
₩2.8156601997
|1 MOJO 兑换 PHP
₱0.1138193856
|1 MOJO 兑换 EGP
￡E.0.1015339239
|1 MOJO 兑换 BRL
R$0.0116108856
|1 MOJO 兑换 CAD
C$0.0028005129
|1 MOJO 兑换 BDT
৳0.2498793408
|1 MOJO 兑换 NGN
₦3.2344288659
|1 MOJO 兑换 UAH
₴0.0849352635
|1 MOJO 兑换 VES
Bs0.19624032
|1 MOJO 兑换 PKR
Rs0.5750045793
|1 MOJO 兑换 KZT
₸1.0472078493
|1 MOJO 兑换 THB
฿0.0665990586
|1 MOJO 兑换 TWD
NT$0.0613455417
|1 MOJO 兑换 AED
د.إ0.0075021039
|1 MOJO 兑换 CHF
Fr0.0016762194
|1 MOJO 兑换 HKD
HK$0.0160262928
|1 MOJO 兑换 MAD
.د.م0.0187859223
|1 MOJO 兑换 MXN
$0.0393093891