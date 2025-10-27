Planet Horse V2（PHORSE）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价
历史最高 $ 0.00181314 $ 0.00181314 最低价 $ 0 $ 0
涨跌幅（1H） +0.51% 涨跌幅（1D） +3.34% 漲跌幅（7D） +73.78%

Planet Horse V2（PHORSE）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，PHORSE 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。PHORSE 的历史最高价为 $ 0.00181314，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，PHORSE 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.51%，过去 24 小时内变动为 +3.34%，过去 7 天内累计变动为 +73.78%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Planet Horse V2（PHORSE）市场信息

市值 $ 69.51K$ 69.51K $ 69.51K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 69.51K$ 69.51K $ 69.51K 流通量 300.00M 300.00M 300.00M 总供应量 300,000,000.0 300,000,000.0 300,000,000.0

Planet Horse V2 的当前市值为 $ 69.51K, 它过去 24 小时的交易量为 --。PHORSE 的流通量为 300.00M，总供应量是 300000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 69.51K。