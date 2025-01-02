今天 Planet Finance (AQUA) 的价格

今天 Planet Finance (AQUA) 的实时价格为 4.55 USD。目前其市值为 $ 407.61K USD。AQUA 兑换 USD 的价格为实时更新。

Planet Finance 的主要市场表现：

- 24 小时交易量为 $ 900.46 USD

- Planet Finance 当天价格变化为 -0.19%

- 其循环供应量为 89.50K USD

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