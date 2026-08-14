Planet Fatness 今日价格

Planet Fatness (PHAT) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.19%。当前 PHAT 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 PHAT。

Planet Fatness 目前市值在 $ 18,273.11 排名第 #-，流通供应量为 789.34M PHAT。过去 24 小时内，PHAT 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，PHAT 在过去一小时内波动了 +0.23%，过去7 天内波动了 +11.19%。过去一天，总交易量达到 --。

Planet Fatness（PHAT）市场信息

市值 $ 18.27K$ 18.27K $ 18.27K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 18.27K$ 18.27K $ 18.27K 流通量 789.34M 789.34M 789.34M 总供应量 999,275,891.35448 999,275,891.35448 999,275,891.35448

Planet Fatness 的当前市值为 $ 18.27K, 它过去 24 小时的交易量为 --。PHAT 的流通量为 789.34M，总供应量是 999275891.35448，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 18.27K。