PJN（PJN）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 24H最低价 $ 0 24H最高价 历史最高 $ 0.00288545 最低价 $ 0 涨跌幅（1H） +0.17% 涨跌幅（1D） +5.13% 漲跌幅（7D） +9.82%

PJN（PJN）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，PJN 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。PJN 的历史最高价为 $ 0.00288545，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，PJN 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.17%，过去 24 小时内变动为 +5.13%，过去 7 天内累计变动为 +9.82%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

PJN（PJN）市场信息

市值 $ 66.25K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 66.25K 流通量 999.75M 总供应量 999,753,828.271203

PJN 的当前市值为 $ 66.25K, 它过去 24 小时的交易量为 --。PJN 的流通量为 999.75M，总供应量是 999753828.271203，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 66.25K。