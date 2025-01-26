Pizza Gram 价格 (PIZZA)
今天 Pizza Gram (PIZZA) 的实时价格为 5.68 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。PIZZA 兑换 USD 的价格为实时更新。
Pizza Gram 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 101.12 USD
- Pizza Gram 当天价格变化为 +9.83%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Pizza Gram 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.508746。
在过去30天内，Pizza Gram 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -1.5447248480。
在过去60天内，Pizza Gram 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -2.1593156160。
在过去90天内，Pizza Gram 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -1.734416213537123。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.508746
|+9.83%
|30天
|$ -1.5447248480
|-27.19%
|60天
|$ -2.1593156160
|-38.01%
|90天
|$ -1.734416213537123
|-23.39%
Pizza Gram 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+11.00%
+9.83%
+0.07%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
PIZZA is a meme coin created in honor of the time someone anonymously spent 6000 $GRAM on pizza on February 1st. It's a fun reminder of the most expensive pizza day ever. t.me/gramcoins/45
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|1 PIZZA 兑换 AUD
A$8.9744
|1 PIZZA 兑换 GBP
￡4.544
|1 PIZZA 兑换 EUR
€5.396
|1 PIZZA 兑换 USD
$5.68
|1 PIZZA 兑换 MYR
RM24.8216
|1 PIZZA 兑换 TRY
₺202.4352
|1 PIZZA 兑换 JPY
¥886.08
|1 PIZZA 兑换 RUB
₽555.504
|1 PIZZA 兑换 INR
₹489.5024
|1 PIZZA 兑换 IDR
Rp91,612.8904
|1 PIZZA 兑换 PHP
₱330.86
|1 PIZZA 兑换 EGP
￡E.285.5904
|1 PIZZA 兑换 BRL
R$33.5688
|1 PIZZA 兑换 CAD
C$8.1224
|1 PIZZA 兑换 BDT
৳691.3696
|1 PIZZA 兑换 NGN
₦8,847.3384
|1 PIZZA 兑换 UAH
₴238.1056
|1 PIZZA 兑换 VES
Bs318.08
|1 PIZZA 兑换 PKR
Rs1,579.9488
|1 PIZZA 兑换 KZT
₸2,936.9008
|1 PIZZA 兑换 THB
฿190.564
|1 PIZZA 兑换 TWD
NT$185.9632
|1 PIZZA 兑换 CHF
Fr5.112
|1 PIZZA 兑换 HKD
HK$44.1904
|1 PIZZA 兑换 MAD
.د.م56.5728