PIXTEL（PIXTEL）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0$ 0 $ 0 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） +0.02% 涨跌幅（1D） -24.59% 漲跌幅（7D） -23.69% 漲跌幅（7D） -23.69%

PIXTEL（PIXTEL）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，PIXTEL 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。PIXTEL 的历史最高价为 $ 0，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，PIXTEL 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.02%，过去 24 小时内变动为 -24.59%，过去 7 天内累计变动为 -23.69%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

PIXTEL（PIXTEL）市场信息

市值 $ 27.20K$ 27.20K $ 27.20K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 27.20K$ 27.20K $ 27.20K 流通量 998.53M 998.53M 998.53M 总供应量 998,532,362.327387 998,532,362.327387 998,532,362.327387

PIXTEL 的当前市值为 $ 27.20K, 它过去 24 小时的交易量为 --。PIXTEL 的流通量为 998.53M，总供应量是 998532362.327387，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 27.20K。