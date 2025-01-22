PixelRealm 价格 (NFTB)
今天 PixelRealm (NFTB) 的实时价格为 0.00189856 USD。目前其市值为 $ 1.32M USD。NFTB 兑换 USD 的价格为实时更新。
PixelRealm 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 48.23K USD
- PixelRealm 当天价格变化为 -4.45%
- 其循环供应量为 696.87M USD
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今天内，PixelRealm 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，PixelRealm 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0006300310。
在过去60天内，PixelRealm 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000638935。
在过去90天内，PixelRealm 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0004622192193735314。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|-4.45%
|30天
|$ -0.0006300310
|-33.18%
|60天
|$ -0.0000638935
|-3.36%
|90天
|$ -0.0004622192193735314
|-19.57%
PixelRealm 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.31%
-4.45%
-20.69%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
NFTb is an NFT Marketplace built for speed and affordability on the Binance Smart Chain (BSC) and expanding to multi-chain support with subsequent product updates. Users anywhere around the world can join the platform and create, sell and trade digital art at a fraction of the cost of other platforms.
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|1 NFTB 兑换 AUD
A$0.0030187104
|1 NFTB 兑换 GBP
￡0.0015378336
|1 NFTB 兑换 EUR
€0.0018226176
|1 NFTB 兑换 USD
$0.00189856
|1 NFTB 兑换 MYR
RM0.0084865632
|1 NFTB 兑换 TRY
₺0.0676646784
|1 NFTB 兑换 JPY
¥0.2953399936
|1 NFTB 兑换 RUB
₽0.18890672
|1 NFTB 兑换 INR
₹0.164130512
|1 NFTB 兑换 IDR
Rp31.1239294464
|1 NFTB 兑换 PHP
₱0.1112746016
|1 NFTB 兑换 EGP
￡E.0.0954785824
|1 NFTB 兑换 BRL
R$0.0114293312
|1 NFTB 兑换 CAD
C$0.0027149408
|1 NFTB 兑换 BDT
৳0.23114968
|1 NFTB 兑换 NGN
₦2.9434894528
|1 NFTB 兑换 UAH
₴0.0799863328
|1 NFTB 兑换 VES
Bs0.1044208
|1 NFTB 兑换 PKR
Rs0.529128672
|1 NFTB 兑换 KZT
₸1.001870112
|1 NFTB 兑换 THB
฿0.064456112
|1 NFTB 兑换 TWD
NT$0.0619689984
|1 NFTB 兑换 CHF
Fr0.001708704
|1 NFTB 兑换 HKD
HK$0.0147707968
|1 NFTB 兑换 MAD
.د.م0.0190615424