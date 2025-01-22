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PixelRealm 价格 (NFTB)

USD

PixelRealm (NFTB) 实时价格图表

$0.00189856
$0.00189856$0.00189856
-4.40%(1D)

今天 PixelRealm (NFTB) 的价格

今天 PixelRealm (NFTB) 的实时价格为 0.00189856 USD。目前其市值为 $ 1.32M USD。NFTB 兑换 USD 的价格为实时更新。
PixelRealm 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 48.23K USD
- PixelRealm 当天价格变化为 -4.45%
- 其循环供应量为 696.87M USD

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PixelRealm (NFTB) 价格表现 USD

今天内，PixelRealm 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，PixelRealm 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0006300310
在过去60天内，PixelRealm 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000638935
在过去90天内，PixelRealm 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0004622192193735314

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0-4.45%
30天$ -0.0006300310-33.18%
60天$ -0.0000638935-3.36%
90天$ -0.0004622192193735314-19.57%

PixelRealm (NFTB) 价格分析

PixelRealm 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00188856
$ 0.00188856$ 0.00188856

$ 0.00198986
$ 0.00198986$ 0.00198986

$ 0.62758
$ 0.62758$ 0.62758

-0.31%

-4.45%

-20.69%

PixelRealm (NFTB) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 1.32M
$ 1.32M$ 1.32M

$ 48.23K
$ 48.23K$ 48.23K

696.87M
696.87M 696.87M

什么是PixelRealm (NFTB)

NFTb is an NFT Marketplace built for speed and affordability on the Binance Smart Chain (BSC) and expanding to multi-chain support with subsequent product updates. Users anywhere around the world can join the platform and create, sell and trade digital art at a fraction of the cost of other platforms.

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PixelRealm (NFTB) 资源

官网

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NFTB 兑换为当地货币

1 NFTB 兑换 AUD
A$0.0030187104
1 NFTB 兑换 GBP
0.0015378336
1 NFTB 兑换 EUR
0.0018226176
1 NFTB 兑换 USD
$0.00189856
1 NFTB 兑换 MYR
RM0.0084865632
1 NFTB 兑换 TRY
0.0676646784
1 NFTB 兑换 JPY
¥0.2953399936
1 NFTB 兑换 RUB
0.18890672
1 NFTB 兑换 INR
0.164130512
1 NFTB 兑换 IDR
Rp31.1239294464
1 NFTB 兑换 PHP
0.1112746016
1 NFTB 兑换 EGP
￡E.0.0954785824
1 NFTB 兑换 BRL
R$0.0114293312
1 NFTB 兑换 CAD
C$0.0027149408
1 NFTB 兑换 BDT
0.23114968
1 NFTB 兑换 NGN
2.9434894528
1 NFTB 兑换 UAH
0.0799863328
1 NFTB 兑换 VES
Bs0.1044208
1 NFTB 兑换 PKR
Rs0.529128672
1 NFTB 兑换 KZT
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1 NFTB 兑换 THB
฿0.064456112
1 NFTB 兑换 TWD
NT$0.0619689984
1 NFTB 兑换 CHF
Fr0.001708704
1 NFTB 兑换 HKD
HK$0.0147707968
1 NFTB 兑换 MAD
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