Pitquidity Capital 价格 (PITQC)
今天 Pitquidity Capital (PITQC) 的实时价格为 1.4 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。PITQC 兑换 USD 的价格为实时更新。
Pitquidity Capital 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 107.65 USD
- Pitquidity Capital 当天价格变化为 --
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Pitquidity Capital 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，Pitquidity Capital 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -1.1634518000。
在过去60天内，Pitquidity Capital 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -1.0885120400。
在过去90天内，Pitquidity Capital 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|--
|30天
|$ -1.1634518000
|-83.10%
|60天
|$ -1.0885120400
|-77.75%
|90天
|$ 0
|--
Pitquidity Capital 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
--
--
-23.52%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Pitquidity Capital tokenizes profits from crypto trading and shares the profits via a dispersion transaction with all PITQC holders, and documented/recorded on our scoreboard site here https://www.pitquidity.io/scoreboard.
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|1 PITQC 兑换 AUD
A$2.254
|1 PITQC 兑换 GBP
￡1.148
|1 PITQC 兑换 EUR
€1.358
|1 PITQC 兑换 USD
$1.4
|1 PITQC 兑换 MYR
RM6.3
|1 PITQC 兑换 TRY
₺49.602
|1 PITQC 兑换 JPY
¥218.778
|1 PITQC 兑换 RUB
₽143.444
|1 PITQC 兑换 INR
₹121.212
|1 PITQC 兑换 IDR
Rp22,950.816
|1 PITQC 兑换 PHP
₱81.97
|1 PITQC 兑换 EGP
￡E.70.308
|1 PITQC 兑换 BRL
R$8.54
|1 PITQC 兑换 CAD
C$2.016
|1 PITQC 兑换 BDT
৳170.1
|1 PITQC 兑换 NGN
₦2,180.682
|1 PITQC 兑换 UAH
₴58.954
|1 PITQC 兑换 VES
Bs75.6
|1 PITQC 兑换 PKR
Rs390.292
|1 PITQC 兑换 KZT
₸743.092
|1 PITQC 兑换 THB
฿48.146
|1 PITQC 兑换 TWD
NT$46.046
|1 PITQC 兑换 CHF
Fr1.274
|1 PITQC 兑换 HKD
HK$10.892
|1 PITQC 兑换 MAD
.د.م14.056