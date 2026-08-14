Pitch 今日价格

Pitch (PITCH) 今日实时价格为 $ 0.224285，过去 24 小时内变化了 1.02%。当前 PITCH 兑 USD 的汇率为 $ 0.224285 每 PITCH。

Pitch 目前市值在 $ 210,010 排名第 #-，流通供应量为 935.95K PITCH。过去 24 小时内，PITCH 的交易价格在 $ 0.224189（低点）和 $ 0.227349（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 7.59，而历史最低价为 $ 0.217811。

短期表现方面，PITCH 在过去一小时内波动了 -0.46%，过去7 天内波动了 -2.40%。过去一天，总交易量达到 $ 346.36K。

Pitch（PITCH）市场信息

市值 $ 210.01K$ 210.01K $ 210.01K 成交量（24H） $ 346.36K$ 346.36K $ 346.36K 完全稀释市值 $ 210.01K$ 210.01K $ 210.01K 流通量 935.95K 935.95K 935.95K 总供应量 935,950.2105804858 935,950.2105804858 935,950.2105804858

Pitch 的当前市值为 $ 210.01K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 346.36K。PITCH 的流通量为 935.95K，总供应量是 935950.2105804858，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 210.01K。