PirateCash 价格 (PIRATE)
今天 PirateCash (PIRATE) 的实时价格为 0.02323179 USD。目前其市值为 $ 1.44M USD。PIRATE 兑换 USD 的价格为实时更新。
PirateCash 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 87.81K USD
- PirateCash 当天价格变化为 +1.11%
- 其循环供应量为 61.88M USD
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今天内，PirateCash 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0002552。
在过去30天内，PirateCash 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0002145525。
在过去60天内，PirateCash 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0040402498。
在过去90天内，PirateCash 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00335422171150757。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.0002552
|+1.11%
|30天
|$ +0.0002145525
|+0.92%
|60天
|$ +0.0040402498
|+17.39%
|90天
|$ +0.00335422171150757
|+16.87%
PirateCash 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.13%
+1.11%
+1.60%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Pirate network for P2P services
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|1 PIRATE 兑换 AUD
A$0.037170864
|1 PIRATE 兑换 GBP
￡0.018585432
|1 PIRATE 兑换 EUR
€0.0223025184
|1 PIRATE 兑换 USD
$0.02323179
|1 PIRATE 兑换 MYR
RM0.1038461013
|1 PIRATE 兑换 TRY
₺0.8203145049
|1 PIRATE 兑换 JPY
¥3.6504111627
|1 PIRATE 兑换 RUB
₽2.6133440571
|1 PIRATE 兑换 INR
₹1.9921259925
|1 PIRATE 兑换 IDR
Rp374.7062378637
|1 PIRATE 兑换 PHP
₱1.3453529589
|1 PIRATE 兑换 EGP
￡E.1.1794779783
|1 PIRATE 兑换 BRL
R$0.1445017338
|1 PIRATE 兑换 CAD
C$0.0334537776
|1 PIRATE 兑换 BDT
৳2.776198905
|1 PIRATE 兑换 NGN
₦35.9068223061
|1 PIRATE 兑换 UAH
₴0.9782906769
|1 PIRATE 兑换 VES
Bs1.18482129
|1 PIRATE 兑换 PKR
Rs6.474699873
|1 PIRATE 兑换 KZT
₸12.1950635247
|1 PIRATE 兑换 THB
฿0.7952241717
|1 PIRATE 兑换 TWD
NT$0.7640935731
|1 PIRATE 兑换 CHF
Fr0.020908611
|1 PIRATE 兑换 HKD
HK$0.1805110083
|1 PIRATE 兑换 MAD
.د.م0.2348733969