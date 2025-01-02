PirateCash 价格 (PIRATE)

USD

PirateCash (PIRATE) 实时价格图表

$0.02323179
$0.02323179$0.02323179
+1.10%(1D)

今天 PirateCash (PIRATE) 的价格

今天 PirateCash (PIRATE) 的实时价格为 0.02323179 USD。目前其市值为 $ 1.44M USD。PIRATE 兑换 USD 的价格为实时更新。
PirateCash 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 87.81K USD
- PirateCash 当天价格变化为 +1.11%
- 其循环供应量为 61.88M USD

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PirateCash (PIRATE) 价格表现 USD

今天内，PirateCash 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0002552
在过去30天内，PirateCash 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0002145525
在过去60天内，PirateCash 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0040402498
在过去90天内，PirateCash 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00335422171150757

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.0002552+1.11%
30天$ +0.0002145525+0.92%
60天$ +0.0040402498+17.39%
90天$ +0.00335422171150757+16.87%

PirateCash (PIRATE) 价格分析

PirateCash 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.02293902
$ 0.02293902$ 0.02293902

$ 0.02324468
$ 0.02324468$ 0.02324468

$ 0.242252
$ 0.242252$ 0.242252

+0.13%

+1.11%

+1.60%

PirateCash (PIRATE) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 1.44M
$ 1.44M$ 1.44M

$ 87.81K
$ 87.81K$ 87.81K

61.88M
61.88M 61.88M

什么是PirateCash (PIRATE)

Pirate network for P2P services

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PirateCash (PIRATE) 资源

官网

大家还在问：关于 PirateCash (PIRATE) 的其他问题

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PIRATE 兑换为当地货币

1 PIRATE 兑换 AUD
A$0.037170864
1 PIRATE 兑换 GBP
0.018585432
1 PIRATE 兑换 EUR
0.0223025184
1 PIRATE 兑换 USD
$0.02323179
1 PIRATE 兑换 MYR
RM0.1038461013
1 PIRATE 兑换 TRY
0.8203145049
1 PIRATE 兑换 JPY
¥3.6504111627
1 PIRATE 兑换 RUB
2.6133440571
1 PIRATE 兑换 INR
1.9921259925
1 PIRATE 兑换 IDR
Rp374.7062378637
1 PIRATE 兑换 PHP
1.3453529589
1 PIRATE 兑换 EGP
￡E.1.1794779783
1 PIRATE 兑换 BRL
R$0.1445017338
1 PIRATE 兑换 CAD
C$0.0334537776
1 PIRATE 兑换 BDT
2.776198905
1 PIRATE 兑换 NGN
35.9068223061
1 PIRATE 兑换 UAH
0.9782906769
1 PIRATE 兑换 VES
Bs1.18482129
1 PIRATE 兑换 PKR
Rs6.474699873
1 PIRATE 兑换 KZT
12.1950635247
1 PIRATE 兑换 THB
฿0.7952241717
1 PIRATE 兑换 TWD
NT$0.7640935731
1 PIRATE 兑换 CHF
Fr0.020908611
1 PIRATE 兑换 HKD
HK$0.1805110083
1 PIRATE 兑换 MAD
.د.م0.2348733969