Pirate Nation Token 价格 (PIRATE)
今天 Pirate Nation Token (PIRATE) 的实时价格为 0.144201 USD。目前其市值为 $ 31.26M USD。PIRATE 兑换 USD 的价格为实时更新。
Pirate Nation Token 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 2.29M USD
- Pirate Nation Token 当天价格变化为 +3.41%
- 其循环供应量为 216.98M USD
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今天内，Pirate Nation Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00475631。
在过去30天内，Pirate Nation Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0154968777。
在过去60天内，Pirate Nation Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0078543689。
在过去90天内，Pirate Nation Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.01324585365736727。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00475631
|+3.41%
|30天
|$ -0.0154968777
|-10.74%
|60天
|$ +0.0078543689
|+5.45%
|90天
|$ -0.01324585365736727
|-8.41%
Pirate Nation Token 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.21%
+3.41%
-2.84%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 PIRATE 兑换 AUD
A$0.2307216
|1 PIRATE 兑换 GBP
￡0.1153608
|1 PIRATE 兑换 EUR
€0.13843296
|1 PIRATE 兑换 USD
$0.144201
|1 PIRATE 兑换 MYR
RM0.64457847
|1 PIRATE 兑换 TRY
₺5.09173731
|1 PIRATE 兑换 JPY
¥22.6539771
|1 PIRATE 兑换 RUB
₽16.22117049
|1 PIRATE 兑换 INR
₹12.36523575
|1 PIRATE 兑换 IDR
Rp2,325.82225503
|1 PIRATE 兑换 PHP
₱8.35067991
|1 PIRATE 兑换 EGP
￡E.7.32108477
|1 PIRATE 兑换 BRL
R$0.89693022
|1 PIRATE 兑换 CAD
C$0.20764944
|1 PIRATE 兑换 BDT
৳17.2320195
|1 PIRATE 兑换 NGN
₦222.87562359
|1 PIRATE 兑换 UAH
₴6.07230411
|1 PIRATE 兑换 VES
Bs7.354251
|1 PIRATE 兑换 PKR
Rs40.1888187
|1 PIRATE 兑换 KZT
₸75.69543093
|1 PIRATE 兑换 THB
฿4.93600023
|1 PIRATE 兑换 TWD
NT$4.74277089
|1 PIRATE 兑换 CHF
Fr0.1297809
|1 PIRATE 兑换 HKD
HK$1.12044177
|1 PIRATE 兑换 MAD
.د.م1.45787211