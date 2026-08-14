Pippkin The Horse 今日价格

Pippkin The Horse (PIPPKIN) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 3.43%。当前 PIPPKIN 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 PIPPKIN。

Pippkin The Horse 目前市值在 $ 15,174.84 排名第 #-，流通供应量为 988.74M PIPPKIN。过去 24 小时内，PIPPKIN 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00479204，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，PIPPKIN 在过去一小时内波动了 +0.23%，过去7 天内波动了 -2.73%。过去一天，总交易量达到 --。

Pippkin The Horse（PIPPKIN）市场信息

市值 $ 15.17K$ 15.17K $ 15.17K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 15.17K$ 15.17K $ 15.17K 流通量 988.74M 988.74M 988.74M 总供应量 988,736,838.081069 988,736,838.081069 988,736,838.081069

Pippkin The Horse 的当前市值为 $ 15.17K, 它过去 24 小时的交易量为 --。PIPPKIN 的流通量为 988.74M，总供应量是 988736838.081069，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 15.17K。