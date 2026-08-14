Pippkin The Horse 价格 (PIPPKIN)
Pippkin The Horse (PIPPKIN) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 3.43%。当前 PIPPKIN 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 PIPPKIN。
Pippkin The Horse 目前市值在 $ 15,174.84 排名第 #-，流通供应量为 988.74M PIPPKIN。过去 24 小时内，PIPPKIN 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00479204，而历史最低价为 $ 0。
短期表现方面，PIPPKIN 在过去一小时内波动了 +0.23%，过去7 天内波动了 -2.73%。过去一天，总交易量达到 --。
Pippkin The Horse 的当前市值为 $ 15.17K, 它过去 24 小时的交易量为 --。PIPPKIN 的流通量为 988.74M，总供应量是 988736838.081069，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 15.17K。
+0.23%
-3.43%
-2.73%
-2.73%
今天内，Pippkin The Horse 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，Pippkin The Horse 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，Pippkin The Horse 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，Pippkin The Horse 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|-3.43%
|30天
|$ 0
|-23.61%
|60天
|$ 0
|-25.10%
|90天
|$ 0
|--
在 2040 年，Pippkin The Horse 的价格可能实现 0.00% 的增长。交易价格可能达到 $ --。
MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！
Pippkin The Horse 运行在哪个区块链网络上？
Pippkin The Horse 运行在 -- 网络上，该网络定义了交易处理方式、确认速度和整体安全性。该链还决定了与钱包、去中心化应用 (dApp) 和智能合约标准的兼容性。
PIPPKIN 的当前价格是多少？
该代币的价格为 ¥，24 小时价格变动 -3.43%。价格更新实时汇总自全球领先的交易所。
Pippkin The Horse 属于哪个类别？
Pippkin The Horse 属于 Solana Ecosystem,Meme,Pump.fun Ecosystem 类别。此分类有助于投资者将 Pippkin The Horse 与同一领域的类似资产进行比较，例如去中心化金融 (DeFi)、模因、Layer-1、Layer-2 或人工智能 (AI) 代币。
Pippkin The Horse 的市值是多少？
其市值为 ¥103628.7723088024812000，排名第 9369。市值是衡量规模、市场接受度和投资者信心的综合指标。
目前 PIPPKIN 的流通量是多少？
目前市场上流通着 988736838.081069 枚代币。流通量直接影响供需平衡、价格发现和通胀预期。
Pippkin The Horse 今天的交易活跃度如何？
过去一天，PIPPKIN 的交易量为 ¥--。强劲的交易量通常表明市场兴趣高涨或对近期新闻的反应。
今天的价格与近期高点和低点相比如何？
在过去 24 小时内，Pippkin The Horse 在 ¥ 和 ¥ 之间波动，使交易者能够了解短期波动性和潜在的突破区域。
|时间 (UTC+8)
|类型
|资讯
|02-11 14:20:00
|行业动态
过去24小时CEX净流出5.94万枚ETH
|02-10 18:39:21
|链上数据
昨日比特币现货ETF净流入1.449亿美元，以太坊ETF净流入5700万美元
|02-04 11:04:00
|行业动态
加密恐慌指数再次跌至14，市场持续处于「极度恐慌」区间
|02-04 00:48:00
|行业动态
过去24小时全网爆仓2.85亿美元，多空双爆
|02-01 01:12:00
|行业动态
比特币下破前低80,600美元，创2025年4月11日以来新低
|01-28 07:44:00
|行业动态
美元指数创2022年2月以来新低，加密市场延续反弹
MEXC 上提供市场数据的顶级加密货币
目前热门备受市场关注的加密货币
加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。