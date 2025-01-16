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Pion 价格 (PION)

USD

Pion (PION) 实时价格图表

$0.08672
$0.08672$0.08672
-4.50%(1D)

今天 Pion (PION) 的价格

今天 Pion (PION) 的实时价格为 0.086367 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。PION 兑换 USD 的价格为实时更新。
Pion 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 37.68K USD
- Pion 当天价格变化为 -4.73%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Pion (PION) 价格表现 USD

今天内，Pion 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00429603988277831
在过去30天内，Pion 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0227774220
在过去60天内，Pion 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0171978720
在过去90天内，Pion 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.03395778571222784

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.00429603988277831-4.73%
30天$ -0.0227774220-26.37%
60天$ +0.0171978720+19.91%
90天$ +0.03395778571222784+64.79%

Pion (PION) 价格分析

Pion 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.057121
$ 0.057121$ 0.057121

$ 0.09466
$ 0.09466$ 0.09466

$ 1.03
$ 1.03$ 1.03

+0.48%

-4.73%

-12.79%

Pion (PION) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 37.68K
$ 37.68K$ 37.68K

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什么是Pion (PION)

A Stateless, Decentralized Middleware as Data-Layer for RFQs*, Intents*, and Web3 innovations of tomorrow.

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Pion (PION) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Pion (PION) 的其他问题

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PION 兑换为当地货币

1 PION 兑换 AUD
A$0.13905087
1 PION 兑换 GBP
0.06995727
1 PION 兑换 EUR
0.08377599
1 PION 兑换 USD
$0.086367
1 PION 兑换 MYR
RM0.3886515
1 PION 兑换 TRY
3.06171015
1 PION 兑换 JPY
¥13.48361604
1 PION 兑换 RUB
8.83966245
1 PION 兑换 INR
7.47765486
1 PION 兑换 IDR
Rp1,415.85223248
1 PION 兑换 PHP
5.05765152
1 PION 兑换 EGP
￡E.4.35203313
1 PION 兑换 BRL
R$0.51992934
1 PION 兑换 CAD
C$0.12350481
1 PION 兑换 BDT
10.50049986
1 PION 兑换 NGN
134.3179584
1 PION 兑换 UAH
3.64296006
1 PION 兑换 VES
Bs4.663818
1 PION 兑换 PKR
Rs24.09725667
1 PION 兑换 KZT
45.8176935
1 PION 兑换 THB
฿2.98916187
1 PION 兑换 TWD
NT$2.84406531
1 PION 兑换 CHF
Fr0.07859397
1 PION 兑换 HKD
HK$0.67193526
1 PION 兑换 MAD
.د.م0.86798835