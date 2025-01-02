PINO 价格 (PINO)
今天 PINO (PINO) 的实时价格为 0.03589159 USD。目前其市值为 $ 35.79M USD。PINO 兑换 USD 的价格为实时更新。
PINO 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 317.11K USD
- PINO 当天价格变化为 +0.89%
- 其循环供应量为 989.76M USD
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今天内，PINO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00031769。
在过去30天内，PINO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0404966281。
在过去60天内，PINO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.5951656548。
在过去90天内，PINO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.034748317959405898。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00031769
|+0.89%
|30天
|$ +0.0404966281
|+112.83%
|60天
|$ +0.5951656548
|+1,658.23%
|90天
|$ +0.034748317959405898
|+3,039.37%
PINO 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.26%
+0.89%
+6.93%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 PINO 兑换 AUD
A$0.057426544
|1 PINO 兑换 GBP
￡0.028713272
|1 PINO 兑换 EUR
€0.0344559264
|1 PINO 兑换 USD
$0.03589159
|1 PINO 兑换 MYR
RM0.1604354073
|1 PINO 兑换 TRY
₺1.2673320429
|1 PINO 兑换 JPY
¥5.638568789
|1 PINO 兑换 RUB
₽4.0374449591
|1 PINO 兑换 INR
₹3.0777038425
|1 PINO 兑换 IDR
Rp578.8965318577
|1 PINO 兑换 PHP
₱2.0784819769
|1 PINO 兑换 EGP
￡E.1.8222160243
|1 PINO 兑换 BRL
R$0.2232456898
|1 PINO 兑换 CAD
C$0.0516838896
|1 PINO 兑换 BDT
৳4.289045005
|1 PINO 兑换 NGN
₦55.4736825881
|1 PINO 兑换 UAH
₴1.5113948549
|1 PINO 兑换 VES
Bs1.83047109
|1 PINO 兑换 PKR
Rs10.002986133
|1 PINO 兑换 KZT
₸18.8405723387
|1 PINO 兑换 THB
฿1.2285691257
|1 PINO 兑换 TWD
NT$1.1804743951
|1 PINO 兑换 CHF
Fr0.032302431
|1 PINO 兑换 HKD
HK$0.2788776543
|1 PINO 兑换 MAD
.د.م0.3628639749