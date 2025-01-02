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PINO 价格 (PINO)

USD

PINO (PINO) 实时价格图表

$0.03589159
$0.03589159$0.03589159
+0.80%(1D)

今天 PINO (PINO) 的价格

今天 PINO (PINO) 的实时价格为 0.03589159 USD。目前其市值为 $ 35.79M USD。PINO 兑换 USD 的价格为实时更新。
PINO 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 317.11K USD
- PINO 当天价格变化为 +0.89%
- 其循环供应量为 989.76M USD

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PINO (PINO) 价格表现 USD

今天内，PINO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00031769
在过去30天内，PINO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0404966281
在过去60天内，PINO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.5951656548
在过去90天内，PINO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.034748317959405898

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00031769+0.89%
30天$ +0.0404966281+112.83%
60天$ +0.5951656548+1,658.23%
90天$ +0.034748317959405898+3,039.37%

PINO (PINO) 价格分析

PINO 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.03190902
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$ 0.03626003
$ 0.03626003$ 0.03626003

$ 0.077696
$ 0.077696$ 0.077696

-0.26%

+0.89%

+6.93%

PINO (PINO) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 35.79M
$ 35.79M$ 35.79M

$ 317.11K
$ 317.11K$ 317.11K

989.76M
989.76M 989.76M

什么是PINO (PINO)

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PINO (PINO) 资源

白皮书
官网

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PINO 兑换为当地货币

1 PINO 兑换 AUD
A$0.057426544
1 PINO 兑换 GBP
0.028713272
1 PINO 兑换 EUR
0.0344559264
1 PINO 兑换 USD
$0.03589159
1 PINO 兑换 MYR
RM0.1604354073
1 PINO 兑换 TRY
1.2673320429
1 PINO 兑换 JPY
¥5.638568789
1 PINO 兑换 RUB
4.0374449591
1 PINO 兑换 INR
3.0777038425
1 PINO 兑换 IDR
Rp578.8965318577
1 PINO 兑换 PHP
2.0784819769
1 PINO 兑换 EGP
￡E.1.8222160243
1 PINO 兑换 BRL
R$0.2232456898
1 PINO 兑换 CAD
C$0.0516838896
1 PINO 兑换 BDT
4.289045005
1 PINO 兑换 NGN
55.4736825881
1 PINO 兑换 UAH
1.5113948549
1 PINO 兑换 VES
Bs1.83047109
1 PINO 兑换 PKR
Rs10.002986133
1 PINO 兑换 KZT
18.8405723387
1 PINO 兑换 THB
฿1.2285691257
1 PINO 兑换 TWD
NT$1.1804743951
1 PINO 兑换 CHF
Fr0.032302431
1 PINO 兑换 HKD
HK$0.2788776543
1 PINO 兑换 MAD
.د.م0.3628639749