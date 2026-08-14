Ping Ping and Fu Shuang 今日价格

Ping Ping and Fu Shuang (熊猫) 今日实时价格为 $ 0.00127249，过去 24 小时内变化了 14.61%。当前 熊猫 兑 USD 的汇率为 $ 0.00127249 每 熊猫。

Ping Ping and Fu Shuang 目前市值在 $ 1,271,765 排名第 #-，流通供应量为 999.67M 熊猫。过去 24 小时内，熊猫 的交易价格在 $ 0.00122785（低点）和 $ 0.00147194（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00256112，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，熊猫 在过去一小时内波动了 +2.47%，过去7 天内波动了 -25.27%。过去一天，总交易量达到 $ 34.83K。

Ping Ping and Fu Shuang（熊猫）市场信息

市值 $ 1.27M$ 1.27M $ 1.27M 成交量（24H） $ 34.83K$ 34.83K $ 34.83K 完全稀释市值 $ 1.27M$ 1.27M $ 1.27M 流通量 999.67M 999.67M 999.67M 总供应量 999,673,699.453014 999,673,699.453014 999,673,699.453014

Ping Ping and Fu Shuang 的当前市值为 $ 1.27M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 34.83K。熊猫 的流通量为 999.67M，总供应量是 999673699.453014，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.27M。