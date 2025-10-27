PigeonToken（PIQ）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.00000234 24H最高价 $ 0.00000245 历史最高 $ 0.00000362 最低价 $ 0.00000103 涨跌幅（1H） +0.04% 涨跌幅（1D） +3.73% 漲跌幅（7D） +4.87%

PigeonToken（PIQ）当前实时价格为 $0.00000244。过去 24 小时内，PIQ 的交易价格在 $ 0.00000234 至 $ 0.00000245 之间波动，市场活跃度显著。PIQ 的历史最高价为 $ 0.00000362，历史最低价为 $ 0.00000103。

从短期表现来看，PIQ 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.04%，过去 24 小时内变动为 +3.73%，过去 7 天内累计变动为 +4.87%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

PigeonToken（PIQ）市场信息

市值 $ 36.63K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 36.63K 流通量 15.00B 总供应量 15,000,000,000.0

PigeonToken 的当前市值为 $ 36.63K, 它过去 24 小时的交易量为 --。PIQ 的流通量为 15.00B，总供应量是 15000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 36.63K。