PIGEONS（PIGEONS）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00477008 $ 0.00477008 $ 0.00477008 24H最低价 $ 0.00511438 $ 0.00511438 $ 0.00511438 24H最高价 24H最低价 $ 0.00477008$ 0.00477008 $ 0.00477008 24H最高价 $ 0.00511438$ 0.00511438 $ 0.00511438 历史最高 $ 0.00529478$ 0.00529478 $ 0.00529478 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） -1.21% 涨跌幅（1D） -1.50% 漲跌幅（7D） +44.57% 漲跌幅（7D） +44.57%

PIGEONS（PIGEONS）当前实时价格为 $0.0050112。过去 24 小时内，PIGEONS 的交易价格在 $ 0.00477008 至 $ 0.00511438 之间波动，市场活跃度显著。PIGEONS 的历史最高价为 $ 0.00529478，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，PIGEONS 在过去 1 小时内的价格变动为 -1.21%，过去 24 小时内变动为 -1.50%，过去 7 天内累计变动为 +44.57%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

PIGEONS（PIGEONS）市场信息

市值 $ 1.60M$ 1.60M $ 1.60M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 1.61M$ 1.61M $ 1.61M 流通量 318.82M 318.82M 318.82M 总供应量 321,000,123.0000001 321,000,123.0000001 321,000,123.0000001

PIGEONS 的当前市值为 $ 1.60M, 它过去 24 小时的交易量为 --。PIGEONS 的流通量为 318.82M，总供应量是 321000123.0000001，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.61M。