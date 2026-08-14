Pigeon Doctor 今日价格

Pigeon Doctor (PIGEON) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 2.39%。当前 PIGEON 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 PIGEON。

Pigeon Doctor 目前市值在 $ 37,039 排名第 #-，流通供应量为 999.88M PIGEON。过去 24 小时内，PIGEON 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00345467，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，PIGEON 在过去一小时内波动了 -0.03%，过去7 天内波动了 +12.40%。过去一天，总交易量达到 --。

Pigeon Doctor（PIGEON）市场信息

市值 $ 37.04K$ 37.04K $ 37.04K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 37.04K$ 37.04K $ 37.04K 流通量 999.88M 999.88M 999.88M 总供应量 999,883,420.402051 999,883,420.402051 999,883,420.402051

Pigeon Doctor 的当前市值为 $ 37.04K, 它过去 24 小时的交易量为 --。PIGEON 的流通量为 999.88M，总供应量是 999883420.402051，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 37.04K。