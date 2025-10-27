PickleCharts Token（PCC）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00194201 $ 0.00194201 $ 0.00194201 24H最低价 $ 0.00198823 $ 0.00198823 $ 0.00198823 24H最高价 24H最低价 $ 0.00194201$ 0.00194201 $ 0.00194201 24H最高价 $ 0.00198823$ 0.00198823 $ 0.00198823 历史最高 $ 0.00764956$ 0.00764956 $ 0.00764956 最低价 $ 0.00194138$ 0.00194138 $ 0.00194138 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） +1.84% 漲跌幅（7D） -22.94% 漲跌幅（7D） -22.94%

PickleCharts Token（PCC）当前实时价格为 $0.00198823。过去 24 小时内，PCC 的交易价格在 $ 0.00194201 至 $ 0.00198823 之间波动，市场活跃度显著。PCC 的历史最高价为 $ 0.00764956，历史最低价为 $ 0.00194138。

从短期表现来看，PCC 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 +1.84%，过去 7 天内累计变动为 -22.94%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

PickleCharts Token（PCC）市场信息

市值 $ 33.31K$ 33.31K $ 33.31K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 39.27K$ 39.27K $ 39.27K 流通量 16.75M 16.75M 16.75M 总供应量 19,752,654.42616707 19,752,654.42616707 19,752,654.42616707

PickleCharts Token 的当前市值为 $ 33.31K, 它过去 24 小时的交易量为 --。PCC 的流通量为 16.75M，总供应量是 19752654.42616707，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 39.27K。