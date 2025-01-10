Pichi Finance 价格 (PCH)
今天 Pichi Finance (PCH) 的实时价格为 0.00131849 USD。目前其市值为 $ 156.46K USD。PCH 兑换 USD 的价格为实时更新。
Pichi Finance 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 102.40K USD
- Pichi Finance 当天价格变化为 +11.50%
- 其循环供应量为 121.00M USD
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今天内，Pichi Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00013603。
在过去30天内，Pichi Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0002006893。
在过去60天内，Pichi Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0003207443。
在过去90天内，Pichi Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.003703065857406003。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00013603
|+11.50%
|30天
|$ -0.0002006893
|-15.22%
|60天
|$ -0.0003207443
|-24.32%
|90天
|$ -0.003703065857406003
|-73.74%
Pichi Finance 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+1.68%
+11.50%
-1.34%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Pichi Finance is a trustless points trading protocol that leverages on the ERC-6551 standard, to allow price discovery on tokens Pre and Post-TGE. The ERC-6551 allows for NFTs minted in Pichi to be treated like normal self-custodial wallets - allowing them to own assets, and even points. We are also creating a platform for users to trade vested and/or locked tokens without the need to compromise private key. They can then be traded on our marketplace trustlessly, without any collateral needed.
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|1 PCH 兑换 AUD
A$0.0021227689
|1 PCH 兑换 GBP
￡0.0010679769
|1 PCH 兑换 EUR
€0.0012789353
|1 PCH 兑换 USD
$0.00131849
|1 PCH 兑换 MYR
RM0.0059200201
|1 PCH 兑换 TRY
₺0.0467009158
|1 PCH 兑换 JPY
¥0.2084796388
|1 PCH 兑换 RUB
₽0.1344727951
|1 PCH 兑换 INR
₹0.1134165098
|1 PCH 兑换 IDR
Rp21.2659647647
|1 PCH 兑换 PHP
₱0.0771448499
|1 PCH 兑换 EGP
￡E.0.0666628544
|1 PCH 兑换 BRL
R$0.0079768645
|1 PCH 兑换 CAD
C$0.0018986256
|1 PCH 兑换 BDT
৳0.1608294102
|1 PCH 兑换 NGN
₦2.0409961502
|1 PCH 兑换 UAH
₴0.0558907911
|1 PCH 兑换 VES
Bs0.06987997
|1 PCH 兑换 PKR
Rs0.3676741214
|1 PCH 兑换 KZT
₸0.6932093024
|1 PCH 兑换 THB
฿0.0455801993
|1 PCH 兑换 TWD
NT$0.0434574304
|1 PCH 兑换 CHF
Fr0.0011998259
|1 PCH 兑换 HKD
HK$0.0102578522
|1 PCH 兑换 MAD
.د.م0.0132640094