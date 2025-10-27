Pi Network Dog（PIDOG）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0$ 0 $ 0 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） +0.71% 涨跌幅（1D） -7.44% 漲跌幅（7D） -32.69% 漲跌幅（7D） -32.69%

Pi Network Dog（PIDOG）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，PIDOG 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。PIDOG 的历史最高价为 $ 0，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，PIDOG 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.71%，过去 24 小时内变动为 -7.44%，过去 7 天内累计变动为 -32.69%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Pi Network Dog（PIDOG）市场信息

市值 $ 221.75K$ 221.75K $ 221.75K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 1.33M$ 1.33M $ 1.33M 流通量 5.23T 5.23T 5.23T 总供应量 31,415,850,174,146.13 31,415,850,174,146.13 31,415,850,174,146.13

Pi Network Dog 的当前市值为 $ 221.75K, 它过去 24 小时的交易量为 --。PIDOG 的流通量为 5.23T，总供应量是 31415850174146.13，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.33M。