Philip Morris xStock 今日价格

Philip Morris xStock (PMX) 今日实时价格为 $ 189.02，过去 24 小时内变化了 1.54%。当前 PMX 兑 USD 的汇率为 $ 189.02 每 PMX。

Philip Morris xStock 目前市值在 $ 227,384 排名第 #-，流通供应量为 1.20K PMX。过去 24 小时内，PMX 的交易价格在 $ 186.14（低点）和 $ 189.45（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 289.84，而历史最低价为 $ 144.78。

短期表现方面，PMX 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +0.45%。过去一天，总交易量达到 $ 438.99。

Philip Morris xStock（PMX）市场信息

市值 $ 227.38K$ 227.38K $ 227.38K 成交量（24H） $ 438.99$ 438.99 $ 438.99 完全稀释市值 $ 87.69M$ 87.69M $ 87.69M 流通量 1.20K 1.20K 1.20K 总供应量 463,926.2250228814 463,926.2250228814 463,926.2250228814

Philip Morris xStock 的当前市值为 $ 227.38K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 438.99。PMX 的流通量为 1.20K，总供应量是 463926.2250228814，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 87.69M。