Phili Inu 今日价格

Phili Inu (PHIL) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.75%。当前 PHIL 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 PHIL。

Phili Inu 目前市值在 $ 12,121.06 排名第 #-，流通供应量为 1,000.00T PHIL。过去 24 小时内，PHIL 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，PHIL 在过去一小时内波动了 -0.00%，过去7 天内波动了 -30.11%。过去一天，总交易量达到 --。

Phili Inu（PHIL）市场信息

市值 $ 12.12K$ 12.12K $ 12.12K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 12.12K$ 12.12K $ 12.12K 流通量 1,000.00T 1,000.00T 1,000.00T 总供应量 1.0e+15 1.0e+15 1.0e+15

Phili Inu 的当前市值为 $ 12.12K, 它过去 24 小时的交易量为 --。PHIL 的流通量为 1,000.00T，总供应量是 1.0e+15，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 12.12K。