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Phemex Token 价格 (PT)

USD

Phemex Token (PT) 实时价格图表

$1.16
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-0.70%(1D)

今天 Phemex Token (PT) 的价格

今天 Phemex Token (PT) 的实时价格为 1.16 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。PT 兑换 USD 的价格为实时更新。
Phemex Token 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 955.09K USD
- Phemex Token 当天价格变化为 -0.70%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Phemex Token (PT) 价格表现 USD

今天内，Phemex Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.008239309222129
在过去30天内，Phemex Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1329880840
在过去60天内，Phemex Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1588166440
在过去90天内，Phemex Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.07787967752367

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.008239309222129-0.70%
30天$ -0.1329880840-11.46%
60天$ -0.1588166440-13.69%
90天$ -0.07787967752367-6.29%

Phemex Token (PT) 价格分析

Phemex Token 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 1.12
$ 1.12$ 1.12

$ 1.17
$ 1.17$ 1.17

$ 1.66
$ 1.66$ 1.66

-0.73%

-0.70%

-3.95%

Phemex Token (PT) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 955.09K
$ 955.09K$ 955.09K

0.00
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什么是Phemex Token (PT)

The Phemex Token will offer a diverse array of benefits and use cases including staking yields, trading rewards, and Phemex DAO governance.

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Phemex Token (PT) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Phemex Token (PT) 的其他问题

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PT 兑换为当地货币

1 PT 兑换 AUD
A$1.8792
1 PT 兑换 GBP
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1 PT 兑换 EUR
1.1252
1 PT 兑换 USD
$1.16
1 PT 兑换 MYR
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¥182.584
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1 PT 兑换 IDR
Rp18,709.6748
1 PT 兑换 PHP
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1 PT 兑换 EGP
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1 PT 兑换 BRL
R$7.076
1 PT 兑换 CAD
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