Phantasma Phoenix 今日价格

Phantasma Phoenix (SOUL) 今日实时价格为 $ 0.0108606，过去 24 小时内变化了 8.76%。当前 SOUL 兑 USD 的汇率为 $ 0.0108606 每 SOUL。

Phantasma Phoenix 目前市值在 $ 1,490,011 排名第 #-，流通供应量为 137.20M SOUL。过去 24 小时内，SOUL 的交易价格在 $ 0.00961685（低点）和 $ 0.01103176（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 3.96，而历史最低价为 $ 0.00499627。

短期表现方面，SOUL 在过去一小时内波动了 +1.50%，过去7 天内波动了 +20.38%。过去一天，总交易量达到 $ 100.28K。

Phantasma Phoenix（SOUL）市场信息

市值 $ 1.49M$ 1.49M $ 1.49M 成交量（24H） $ 100.28K$ 100.28K $ 100.28K 完全稀释市值 $ 1.49M$ 1.49M $ 1.49M 流通量 137.20M 137.20M 137.20M 总供应量 137,197,696.9509012 137,197,696.9509012 137,197,696.9509012

Phantasma Phoenix 的当前市值为 $ 1.49M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 100.28K。SOUL 的流通量为 137.20M，总供应量是 137197696.9509012，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.49M。