Pfizer xStock 今日价格

Pfizer xStock (PFEX) 今日实时价格为 $ 26.84，过去 24 小时内变化了 1.78%。当前 PFEX 兑 USD 的汇率为 $ 26.84 每 PFEX。

Pfizer xStock 目前市值在 $ 343,236 排名第 #-，流通供应量为 12.79K PFEX。过去 24 小时内，PFEX 的交易价格在 $ 26.36（低点）和 $ 26.94（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 29.54，而历史最低价为 $ 23.64。

短期表现方面，PFEX 在过去一小时内波动了 +0.01%，过去7 天内波动了 +2.62%。过去一天，总交易量达到 $ 872.25。

Pfizer xStock（PFEX）市场信息

市值 $ 343.24K$ 343.24K $ 343.24K 成交量（24H） $ 872.25$ 872.25 $ 872.25 完全稀释市值 $ 114.83M$ 114.83M $ 114.83M 流通量 12.79K 12.79K 12.79K 总供应量 4,279,152.140978401 4,279,152.140978401 4,279,152.140978401

Pfizer xStock 的当前市值为 $ 343.24K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 872.25。PFEX 的流通量为 12.79K，总供应量是 4279152.140978401，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 114.83M。