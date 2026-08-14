PetroDollar 今日价格

PetroDollar (XPD) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.94%。当前 XPD 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 XPD。

PetroDollar 目前市值在 $ 12,452.56 排名第 #-，流通供应量为 996.00M XPD。过去 24 小时内，XPD 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，XPD 在过去一小时内波动了 -0.03%，过去7 天内波动了 -4.68%。过去一天，总交易量达到 --。

PetroDollar（XPD）市场信息

市值 $ 12.45K$ 12.45K $ 12.45K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 12.45K$ 12.45K $ 12.45K 流通量 996.00M 996.00M 996.00M 总供应量 995,995,533.644293 995,995,533.644293 995,995,533.644293

PetroDollar 的当前市值为 $ 12.45K, 它过去 24 小时的交易量为 --。XPD 的流通量为 996.00M，总供应量是 995995533.644293，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 12.45K。