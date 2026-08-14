PETRO PENGUINS 今日价格

PETRO PENGUINS (PENGO) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 4.31%。当前 PENGO 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 PENGO。

PETRO PENGUINS 目前市值在 $ 259,096 排名第 #-，流通供应量为 999.98M PENGO。过去 24 小时内，PENGO 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00771213，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，PENGO 在过去一小时内波动了 -1.61%，过去7 天内波动了 -22.46%。过去一天，总交易量达到 $ 1.10K。

PETRO PENGUINS（PENGO）市场信息

市值 $ 259.10K$ 259.10K $ 259.10K 成交量（24H） $ 1.10K$ 1.10K $ 1.10K 完全稀释市值 $ 259.10K$ 259.10K $ 259.10K 流通量 999.98M 999.98M 999.98M 总供应量 999,977,675.19585 999,977,675.19585 999,977,675.19585

PETRO PENGUINS 的当前市值为 $ 259.10K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.10K。PENGO 的流通量为 999.98M，总供应量是 999977675.19585，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 259.10K。